30 Years of Hell | Mick Foley si ritira dal Wrestling | Aspetterò i 63 anni… poi sparirò nella notte

Dopo tre decenni di emozioni, cadute e trionfi, Mick Foley è pronto a salutare il ring per sempre. La leggenda della WWE, celebrata nella Hall of Fame, si prepara a concludere la sua incredibile carriera con un ultimo, spettacolare tour d’addio. Ma prima di sparire nella notte, ci regalerà un'ultima, memorabile esibizione: il suo celebre Hell in a Cell contro The Undertaker. Un addio che i fan ricorderanno per sempre…

Mick Foley è finalmente pronto a chiudere per sempre il capitolo della sua carriera nel wrestling, ma non prima di un ultimo, folle giro d'onore. La leggenda della WWE, introdotto nella Hall of Fame, ha rivelato durante un'intervista sul canale YouTube di D-Von Dudley che sta pianificando un tour d'addio per celebrare il 30° anniversario del suo famigerato Hell in a Cell contro The Undertaker. Il match del 1998, durante il quale Foley fu scaraventato giù dal tetto della cella e poi schiantato attraverso il soffitto, rimane uno dei momenti più scioccanti della storia del wrestling. Ripensando a quell'incontro, Foley ha ammesso che ne porta ancora i segni, letteralmente: "L'unico motivo per cui non mi sistemo i denti è che mi ricordano quella notte.

