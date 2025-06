28 years later supera record al botteghino ma delude un po’

28 Years Later, il sequel tanto atteso che ha fatto registrare un record al botteghino, ha deluso leggermente le aspettative di pubblico e critica. Se da un lato l’onda di entusiasmo ha spinto gli appassionati a riempire le sale, dall’altro i risultati hanno evidenziato come anche i film più attesi possano incontrare ostacoli nel conquistare il cuore di tutti. Ma cosa ha influito realmente su questo insospettabile risultato?

Il successo di un nuovo film può essere influenzato da molteplici fattori, tra cui l’accoglienza del pubblico, le strategie di marketing e le aspettative generate dai trailer e dalle recensioni. L’uscita di 28 Years Later, sequel molto atteso della saga zombie diretta da Danny Boyle, ha immediatamente attirato l’interesse degli appassionati del genere horror e thriller. Nonostante i segnali positivi, i risultati al botteghino hanno suscitato alcune considerazioni sulla reale performance commerciale del film. performance al box office e record di apertura. il risultato storico dell’esordio. 28 Years Later ha fatto registrare un’apertura da record per la serie, incassando circa $30 milioni in Nord America. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - 28 years later supera record al botteghino ma delude un po’

