28 Anni Dopo | The Bone Temple – conferma data di uscita e tutto quello che sappiamo

Dopo 28 anni di attesa, il franchise di "28 Years Later" torna con "The Bone Temple", l'attesissimo sequel del 2025. I fan sono in trepidante attesa: cosa ci riserverà questa nuova avventura? Ecco tutto ciò che sappiamo sul film, dalla data di uscita al cast stellare, passando per la trama sorprendete. Scopriamo insieme i dettagli che faranno battere forte il cuore degli appassionati di horror post-apocalittico.

28 Anni Dopo: The Bone Temple è l’attesissimo sequel di 28 Years Later del 2025, ed ecco tutto ciò che sappiamo sul film in uscita, compreso il cast, la trama, la data di uscita e altro ancora. I fan di 28 Days Later e 28 Weeks Later hanno dovuto aspettare anni per un altro sequel, dato che il franchise era inattivo dal 2007. Tuttavia, quando finalmente è arrivata la notizia di un sequel, è stato un grande evento. 28 Years Later del 2025 è in realtà l’inizio di una nuova trilogia, con 28 Years Later: The Bone Temple che sarà il secondo capitolo di questa nuova saga. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: anni - uscita - bone - temple

Bone temple 28 anni dopo: conferme, data di uscita e tutto ciò che sappiamo - Dopo 28 anni, il franchise di 28 Days Later si prepara a rinascere con "28 Years Later: The Bone Temple", un nuovo capitolo che promette di ampliare l'universo del virus del Rage e delle sue conseguenze devastanti.

"Dopo mesi di voci e speculazioni, è ufficiale: Danny Boyle ha confermato che Jim tornerà nel tanto atteso 28 anni dopo," ha dichiarato il regista. La notizia che i fan attendevano è finalmente arrivata, alimentando l'entusiasmo per l'uscita del seguito del cult ho Vai su Facebook

“28 Anni Dopo: The Bone Temple” - Tutto sul film in arrivo nel 2026; 28 anni dopo, il sequel è vicinissimo: ecco la data d'uscita; 28 anni dopo ha già un sequel, The Bone Temple, secondo capitolo di una nuova trilogia a tema zombi.

28 anni dopo, il sequel è vicinissimo: ecco la data d'uscita - 28 anni dopo è il nuovo capitolo dell'acclamato franchise sugli infetti di Danny Boyle, che riprende la storia quasi tre decenni dopo quanto visto nel cult 28 giorni dopo. Scrive msn.com

Nuovo capitolo del franchise di Danny Boyle: 28 anni dopo e il sequel The Bone Temple in arrivo - Il franchise di Danny Boyle torna con "28 anni dopo", primo capitolo di una trilogia, mentre Nia DaCosta subentra alla regia. Secondo ecodelcinema.com