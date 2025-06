28 anni dopo spettatori perplessi dal tono del finale | Perché si conclude con una scena dei Power Rangers?

28 anni dopo, il sorprendente finale ha lasciato milioni di spettatori perplessi e affascinati, rinnovando il dibattito sul tono audace e inaspettato di questa saga. Mentre gli inglesi e gli americani interpretano diversamente la conclusione, tutti concordano nel riconoscere come questo colpo di scena abbia aperto nuove riflessioni sul genere zombie e sull'evoluzione narrativa. Una scelta che continua a dividere e a stimolare discussioni appassionate nel pubblico di tutto il mondo.

