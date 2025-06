28 anni dopo Ralph Fiennes anticipa cosa ci attende nel sequel | Distruzione e dolore

Dopo oltre un quarto di secolo, Ralph Fiennes svela in anticipo il cupo scenario che ci attende nel sequel del franchise diretto da Danny Boyle. Ventotto anni dopo il devastante virus della rabbia, il nuovo capitolo ci immerge ancora una volta in un mondo di distruzione e dolore, seguendo le vicende di Spike, un ragazzino che lotta per sopravvivere su un’isola isolata. Ma cosa riserva il futuro in questa apocalittica ricostruzione?

La star di Harry Potter ha parlato in anticipo di ciò che potremmo vedere nel sequel del franchise diretto da Danny Boyle. Ventotto anni dopo la diffusione del virus della rabbia nel Regno Unito, Danny Boyle e Alex Garland tornano ad esplorare quell'incubo nel sequel, 28 anni dopo. Il nuovo capitolo cinematografico segue le vicende di Spike, un dodicenne interpretato da Alfie Williams, che vive su un'isola insieme ad una comunità di sopravvissuti. Quando sua madre Isla (Jodie Comer), affetta da una misteriosa malattia, peggiora, Spike lascia l'isola alla ricerca del dottor Ian Kelson (Ralph Fiennes), del quale ha già sentito parlare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - 28 anni dopo, Ralph Fiennes anticipa cosa ci attende nel sequel: "Distruzione e dolore"

