28 Anni Dopo | ecco a voi il Sir Jimmy Crystal di Jack O’Connell

Dopo 28 anni di attesa, torniamo a scoprire il leggendario Sir Jimmy Crystal, interpretato da Jack O’Connell. Prima dell’uscita di "28 Anni Dopo", il personaggio rimaneva avvolto nel mistero: un uomo enigmatico con un passato oscuro e un ruolo chiave negli eventi che hanno sconvolto il mondo. Ora, finalmente, possiamo immergerci nel suo mondo e svelare i segreti che ha custodito per così tanto tempo. E la sua storia è ancora più sorprendente di quanto immaginassimo.

Prima dell’uscita di 28 Anni Dopo di Danny Boyle e Alex Garland ( qui la nostra recensione ), tutto ciò che sapevamo del misterioso personaggio di Jack O’Connell era che si faceva chiamare Sir Jimmy Crystal e che era (molto probabilmente) responsabile dell’incisione di quelle iniziali sull’uomo infetto che Jamie ( Aaron Taylor-Johnson ) e Spike ( Alfie Williams ) trovano appeso e in fin di vita durante il loro viaggio sulla terraferma. Jimmy ha solo un ruolo marginale nel film. Lo incontriamo per la prima volta da bambino nella scena iniziale, quando perde l’intera famiglia in un attacco infetto, e torna negli ultimi momenti del film per salvare Alfie che viene messo alle strette da un gruppo di Ragers. 🔗 Leggi su Cinefilos.it