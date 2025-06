28 anni dopo apre con 30 milioni Elio segna il peggior debutto nella storia della Pixar con 21 milioni

Il mondo del cinema estivo americano è in fermento: mentre "Dragon Trainer" conquista il primo posto per la seconda settimana, due debutti segnano il passo e rivelano le sfide di un settore in evoluzione. La vittoria del team britannico di "28 anni dopo" con un incasso di 30 milioni di dollari si contrappone al fallimento di Pixar, che con "Elio" registra il peggior debut nella storia dello studio con soli 21 milioni. È un momento di riflessione: cosa sta cambiando nel pubblico e nel mercato cinematografico?

Vincitori e perdenti nel primo box office USA dell'estate: se il team britannico di 28 anni dopo gioisce per il debutto superiore alle aspettative, Pixar piange dopo aver ottenuto il peggior debutto della storia dello studio con Elio. Da analizzare con attenzione gli incassi del primo botteghino estivo americano. A fronte del campione d'incassi Dragon Trainer, che guida la classifica per la seconda settimana, due debutti di peso ci forniscono nuove indicazioni sui gusti del pubblico e sulla direzione intrapresa dall'industria, si tratta di 28 anni dopo e del film animazione Pixar Elio, due dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2025.

