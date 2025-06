25enne tenta il suicidio | sventata la tragedia

Intervenuto tempestivamente, i militari sono riusciti a convincere il ragazzo a mettere da parte le intenzioni estreme, salvandogli la vita e ridando speranza. La prontezza e la collaborazione tra le forze dell’ordine hanno fatto la differenza in un momento di crisi così profonda. È un esempio di come l’intervento rapido possa prevenire tragedie e offrire una seconda possibilità a chi si trova nel buio.

Tragedia sventata in un condominio di Bolzano dove nei giorni scorsi un giovane di 25 anni ha tentato il suicidio. Ricevuta la chiamata di aiuto, gli operatori del numero unico di emergenza 112 hanno allertato i carabinieri altoatesini che hanno raggiunto il giovane in pochi minuti.

