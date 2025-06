250 milioni di ascolti streaming all’anno per i brani del duo Battiato-Pio

250 milioni di ascolti all'anno testimoniano il talento senza confini del duo Battiato-Pio, un omaggio senza precedenti a un'icona della musica italiana. Con la mostra-concerto "Sulle orme di Franco Battiato e Giusto Pio", Castelfranco Veneto si prepara ad accogliere la prima esposizione nazionale dedicata alle loro straordinarie memorie artistiche, celebrando un connubio musicale che ha rivoluzionato il panorama culturale italiano e internazionale. Un viaggio tra innovazione, emozioni e ricordi indelebili.

