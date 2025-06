23 giugno la notte ' magica' di San Giovanni | i riti della tradizione

Se sei alla ricerca di tradizioni antiche e riti di buon auspicio, la notte di San Giovanni a Firenze è un’esperienza unica che unisce magia, storia e speranza. In questa notte speciale, tra preparazioni di acqua sacra e il misterioso rito della Barca, si celebra il potere delle usanze popolari che promettono fortuna e protezione. Dal solstizio al 24 giugno, si ritiene sia il momento perfetto per…

Firenze, 23 giugno 2025 – Questa di San Giovanni è una notte 'magica'. Tra le usanze più diffuse in Toscana ci sono la preparazione dell'acqua di San Giovanni e della 'Barca' con l'albume d'uovo che sarebbe in grado di predirre il futuro. Ma ci sono anche altri riti e usanze benefiche e portafortuna che riguardano questa notte speciale. Dal giorno del solstizio al 24 giugno, festa di San Giovanni, si ritiene sia il periodo migliore per raccogliere melissa, l’iperico detta “erba di San Giovanni” e altre piante officinali da usare a scopo farmaceutico. Nel corso poi di questa notte si ritiene che la rugiada degli Dei si posi su piante e fiori donando ad essi una particolare forza. 🔗 Leggi su Lanazione.it