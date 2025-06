21enne seduto sul cornicione di un ponte a Brescia tenta il suicidio così è stato salvato in extremis

Un giovane di 21 anni si trovava sul cornicione di un ponte a Brescia, pronto a compiere un gesto estremo. Fortunatamente, la prontezza della Squadra “Volanti” della Questura ha fatto sì che fosse salvato in extremis, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale l’intervento tempestivo nelle situazioni di emergenza. La vicenda ci ricorda l’importanza di offrire supporto e ascolto a chi attraversa momenti difficili, perché nessuno dovrebbe affrontare da solo il peso delle proprie sofferenze.

Ragazzo di 21 anni vuole suicidarsi lanciandosi dal ponte: salvato in extremis - Nella notte tra giovedì e venerdì, un 21enne seduto sul cornicione di un ponte nella zona est di Brescia è stato salvato in extremis dagli agenti della Squadra Volanti della Questura. Come scrive bresciatoday.it