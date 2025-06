2 cani e 2 gatti scappano dopo un grave incidente in autostrada I volontari | Servono i droni per ritrovarli

Due cani e due gatti, arrivati dalla Bosnia e ancora spaventati dopo un grave incidente sull’autostrada A4, sono scomparsi nel tentativo di scappare dal trauma. L’associazione Una Zampa nel Cuore lancia un appello urgente: sono fondamentali volontari e droni per rintracciarli. Questi piccoli eroi, microchippati e bisognosi di aiuto, meritano di tornare a casa. Continua a leggere per scoprire come puoi contribuire.

Uli, Lily, Ogi e Cupi, due cani e due gatti arrivati dalla Bosnia in Italia, sono fuggiti dopo un incidente sull’A4 il 22 giugno. L’associazione Una zampa nel Cuore ha lanciato un appello per ritrovarli: servono volontari e droni per le ricerche. Gli animali sono spaventati ma microchippati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cani - gatti - incidente - volontari

Incidente in A4, due cani e due gatti scappano dall'auto: «Aiutateci a trovarli» - Nelle strade di questa calda domenica 22 giugno, una drammatica scena si è svolta: due cani e due gatti sono scappati da un’auto coinvolta in un incidente sull’A4.

L’incidente all’alba di domenica 22 giugno tra i caselli di San Stino e Cessalto. Il furgone proveniva dalla Bosnia ed era atteso dai volontari dell’associazione La Zampa nel Cuore. Si cercano due cani e due gatti, ecco le loro foto Vai su Facebook

#attenzione causa incidente auto di staffetta, Sono scappati 2 gatti e 2 cani #cessalto #sanstinodilivenza cercasi squadre volontari per recuperare queste anime! Per info whatsapp 3396452626 -3450686108 Per favore facciamo girare @PetAlert - X Vai su X

2 cani e 2 gatti scappano dopo un grave incidente in autostrada. I volontari: Servono i droni per ritrovarli; Incidente in A4, animali in fuga: corsa contro il tempo per salvare due cani e due gatti: “Aiutateci; Incidente in A4, schianto tra due auto. Nella macchina anche 6 cani e gatti, quattro sono in fuga. L'appello:.

2 cani e 2 gatti scappano dopo un grave incidente in autostrada. I volontari: “Servono i droni per ritrovarli” - Uli, Lily, Ogi e Cupi, due cani e due gatti arrivati dalla Bosnia in Italia, sono fuggiti dopo un incidente sull’A4 il 22 giugno ... Si legge su fanpage.it

Incidente in A4, due cani e due gatti scappano dall'auto: «Aiutateci a trovarli» - Sezione Nordest": l'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 22 giugno al confine tra San Stino di Livenza e Cessalto lungo l'A4 in direzion ... Lo riporta veneziatoday.it