1923 | l' indigena Teonna Rainwater rappresenta la storia sanguinosa degli Stati Uniti d' America

senza un'occhiata più profonda alle radici profonde di un passato turbolento, che ha modellato l’identità e le sfide di un’intera nazione. Attraverso il personaggio di Teonna Rainwater, interpretata con intensità da Aminah Nieves, Sheridan ci invita a riflettere su storie spesso ignorate, rivelando le ferite ancora aperte di un paese in continuo divenire.

Per l'attrice di discendenza taina e coahuiltecana Aminah Nieves è stato un compito gravoso e importante quello d'interpretare Teonna Rainwater nello show di Taylor Sheridan. La grandezza dell'affresco che Taylor Sheridan ha dipinto finora con Yellowstone, 1883 e 1923 forse non è del tutto comprensibile da chi vive al di fuori degli Stati Uniti senza avere una piena consapevolezza della storia di quella nazione. E, forse, non è comprensibile pienamente, per lo meno a livello conscio, neanche dagli stessi statunitensi. Come spiegare il successo di tre produzioni seriali che, sulla carta, hanno tutto quello che serve per incontrare i gusti del pubblico più conservatore (l'esaltazione di un certo stile di vita classico, per così dire) che però, allo stesso tempo, non fanno altro che criticare . 🔗 Leggi su Movieplayer.it