17 studenti in 5 aziende | gli stage di Prospettiva Casentino

Grazie a un approccio personalizzato e orientato alle passioni di ogni giovane, Prospettiva Casentino apre nuove strade nel mondo dello stage, offrendo a 17 studenti in 5 aziende dell’area opportunità di crescita e formazione uniche. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con l’ISIS Galilei di Poppi, rivoluziona il concetto di stage tradizionale, mettendo al centro gli interessi individuali e preparando i giovani al futuro con entusiasmo e competenza.

