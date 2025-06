1000 Miglia 2025 | Vesco e Salvinelli ancora campioni nella gara di auto storiche più affascinante al mondo

La passione per le auto d’epoca si conferma protagonista alla 43ª 1000 Miglia, la gara che unisce storia, eleganza e adrenalina attraversando l’Italia in un suggestivo percorso a forma di “otto”. Vesco e Salvinelli si aggiudicano ancora una volta il titolo di campioni, dimostrando che il fascino delle vetture classiche non tramonta mai. Un evento che celebra il valore della tradizione e lo spirito di sfida, scrivendo un’altra pagina emozionante nel mondo delle auto storiche.

Si è conclusa a Brescia la 43ª edizione della 1000 Miglia, la storica corsa di auto d'epoca che ha attraversato l'Italia lungo un suggestivo itinerario a forma di "otto", riprendendo lo stile delle epiche edizioni anteguerra. Oltre 1.900 chilometri percorsi, più di 400 auto storiche in gara e cinque intense giornate di corsa hanno trasformato

