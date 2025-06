007 ucraini | Abbiamo sventato due attentati per assassinare Zelensky Arrestato un soldato polacco

L’obiettivo di destabilizzare l’Ucraina e minacciare la sicurezza del suo leader è stato sventato con successo, grazie all’azione decisa delle forze di sicurezza ucraine. Due attentati contro Zelensky sono stati impediti, uno a Kiev e l’altro a Rzeszów, mentre un soldato polacco è stato arrestato nell’ambito dell’indagine. La tensione si fa sentire: il rischio di ulteriori minacce rimane alto.

Il capo dei servizi di sicurezza dell’Ucraina (Sbu), Vasyl Malyuk, ha riferito che sono stati sventati due attentati per assassinare il presidente Volodymyr Zelensky. Lo riporta l’agenzia di stampa ucraina Interfax Ukraine. Il premier ucraino sarebbe stato preso di mira prima al quartier generale della presidenza a Kiev e poi all’aeroporto di Rzeszów in Polonia, scalo che viene usato come terminal per i viaggi da e per l’Ucraina. “L’obiettivo era quello di rimuovere fisicamente il presidente Zelensky all’aeroporto di Rzeszow – ha affermato Malyuk – Erano stati presi in considerazione diversi metodi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - 007 ucraini: “Abbiamo sventato due attentati per assassinare Zelensky”. Arrestato un soldato polacco

