Zona Bianca le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 22 giugno 2025

Stasera, su Rete 4 alle 21:20, torna Zona Bianca, il talk di approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi. Tra temi caldi e ospiti d’eccezione, il programma apre uno sguardo diretto sulle questioni più attuali del nostro Paese. Curiosi di scoprire le anticipazioni di questa puntata del 22 giugno 2025? Restate con noi, perché anche oggi vi sorprenderemo con analisi e incontri esclusivi.

. Questa sera, domenica 22 giugno 2025, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualitĂ e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 22 giugno 2025, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme. Anticipazioni e ospiti. Questa sera, domenica 22 giugno, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, in prima serata su Rete 4, Giuseppe Brindisi approfondirĂ la crisi mediorientale cercando di analizzare le conseguenze di un conflitto che, a dieci giorni dal suo inizio, continua a registrare ondate di attacchi aerei israeliani contro obiettivi in Iran ai quali Teheran continua a rispondere. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 22 giugno 2025

Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 1 giugno 2025 - Questa sera, Zona Bianca torna per un nuovo appuntamento ricco di spunti e dibattiti. Sotto la conduzione di Giuseppe Brindisi, il talk di Rete 4 esplorerĂ temi caldi dell'attualitĂ , coinvolgendo ospiti d'eccezione che offriranno punti di vista unici.

