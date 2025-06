Zelensky ' la Russia sta ripetendo i crimini dei nazisti'

Ottant'anni dopo aver sconfitto il nazismo, il mondo si trova di fronte a una tragedia simile, con la Russia accusata di ripetere quei crimini orrendi. La determinazione dell'Ucraina e il coraggio dei suoi cittadini sono un monito che questa battaglia non riguarda solo una regione, ma il rispetto universale per i diritti umani e la pace. Perché questa è una lotta per l'essenza stessa...

" Ottant'anni fa, il mondo sconfisse il nazismo e giurò: 'Mai piĂą'. Ma oggi la Russia sta ripetendo i crimini dei nazisti: fosse comuni di civili, prigionieri torturati, bambini rapiti, cittĂ distrutte": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymr Zelensky. "Oggi, gli ucraini combattono contro il razzismo con lo stesso coraggio con cui i nostri antenati sconfissero il nazismo - conclude -. PerchĂ© questa è una lotta per l'essenza stessa dell'umanitĂ : per la libertĂ , la dignitĂ e la giustizia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky, 'la Russia sta ripetendo i crimini dei nazisti'

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

Trump ha deciso che la Russia e l'Ucraina combattano "ancora per un po'". Il che significa che Trump ha deciso che Zelensky dovrĂ trattare da una posizione sempre peggiore, sempre peggiore, sempre peggiore. Significa che Trump ha deciso che Zelensky d Vai su Facebook

