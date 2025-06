Zelenky | ‘Putin vuole Ucraina Bielorussia Moldavia Stati baltici e Caucaso’

Quando le tensioni tra Russia e Ucraina si fanno sempre più intense, le parole di Zelensky risuonano come un richiamo alla difesa della sovranità nazionale. In un clima di crescente incertezza, il presidente ucraino sottolinea come l’ambizione di Putin vada ben oltre i confini: mira a controllare non solo Kiev, ma anche Bielorussia, Moldavia, Stati baltici e il Caucaso. La sfida è aperta: il destino dell’Ucraina e della regione è ancora tutto da scrivere.

“Putin ha dato spettacolo, soprattutto per gli Stati Uniti. Vuole tutta l’Ucraina, e la desiderava non solo da quattro anni, non dal 2014, ma da molto prima” Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto messaggio serale sui social, commentando le parole di ieri di Vladimir Putin: “Tutta l’Ucraina è nostra”. “Quando. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Zelenky: ‘Putin vuole Ucraina, Bielorussia, Moldavia, Stati baltici e Caucaso’

