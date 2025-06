Zecchino d’Oro 2026 alle Befane Rimini | casting musicale in Romagna

Se sogni di salire sul palco dello Zecchino d’Oro 2026, questa è la tua occasione! Sabato 28 giugno 2025, alle Befane di Rimini, si svolgeranno i casting musicali per il celebre festival, un evento imperdibile per giovani talenti romagnoli e non solo. Segna in agenda le fasce orarie: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, presso il centro commerciale in Via Caduti di Nassiriya 20. Le iscrizioni sono già aperte online—non perdere questa chance di brillare!

Grande attesa per sabato 28 giugno 2025: alle Befane di Rimini (noto centro commerciale della Romagna) si terranno i casting dello Zecchino d’Oro 2026. Gli orari da segnare in agenda? Dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18, nella fantastica struttura di Via Caduti di Nassiriya 20, all’uscita casello Rimini Sud. Le iscrizioni sono aperte sul portale ufficiale dell’iniziativa. Il casting sarà valido per l’edizione relativa al 2026 (69° Zecchino d’Oro). Ci sarà sicuramente una grande partecipazione di famiglie, parenti ed appassionati per un evento tutto da gustare. Ricordiamo che sarà possibile, per bambini o bambine di talento, confermare la propria adesione fino a venerdì 27 giugno 2025 (compreso). 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Zecchino d’Oro 2026 alle Befane Rimini: casting musicale in Romagna

In questa notizia si parla di: rimini - zecchino - befane - casting

