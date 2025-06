Yildiz simbolo della Juventus che sta rinascendo con Tudor | si propone come MVP del Mondiale per Club

Kenan Yildiz, la giovane stella della Juventus, sta conquistando il mondo con la sua brillante rinascita sotto la guida di Tudor. Protagonista di un'esibizione da fuoriclasse, si candida a diventare l’MVP del mondiale per club, attirando l’attenzione dei media americani con il titolo “A star is born”. Un talento destinato a lasciare il segno nel calcio internazionale, e il suo percorso è appena iniziato.

Kenan Yildiz, `A star is born`: sarĂ questo il titolo dei media americani, dopo la scintillante esibizione che lo propone addirittura come MVP. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Juventus-Udinese, Tudor ritrova Yildiz. Probabili formazioni, orario e dove vederla - La Juventus affronta l'Udinese in una sfida cruciale per mantenere viva la corsa al quarto posto. Con Tudor che ritrova Yildiz, le probabilitĂ di successo crescono.

Yildiz fa girare la testa al Wydad: prima propizia l’autogol del vantaggio bianconero, poi col destro piazza il pallone all’incrocio. Il numero dieci della Juventus si ripete nel Mondiale per Club dopo il gol contro l’Al-Ain all’esordio Vai su Facebook

#Yildiz per favore prenditi in mano la @juventusfc e portala dove "solo chi corre può" #FIFAClubWorldCup #juventuswac Vai su X

La Juventus vuole blindare Yildiz! A lavoro per il rinnovo da big dell’attaccante: cifre e dettagli, con accordo fino al 2030 - A lavoro per il rinnovo da big dell’attaccante: cifre e dettagli, con accordo fino al 2030 Kenan Yildiz non si muove da Torino. Si legge su calcionews24.com

Juventus: ecco la proposta di rinnovo finale a Yildiz, cifre e cosa può succedere - Tutti i dettagli del maxi rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus: accordo fino al 2030 e ingaggio da 4Â milioni di euro. Secondo msn.com