Yildiz show al Mondiale per Club la Juve batte 4-1 il Wydad

La Juventus si prende il palcoscenico mondiale con una vittoria schiacciante contro il Wydad, segnando il passo verso gli ottavi di finale. Con una doppietta del talento turco Yildiz e un gioco brillante, i bianconeri sembrano ormai certi della qualificazione, alimentando l’entusiasmo dei tifosi e rinvigorendo le speranze di conquistare il titolo internazionale. La strada è spianata, e il sogno continua a brillare: restate con noi per scoprire cosa riserverà il futuro!

Doppietta del gioiellino turco e bianconeri a un passo dagli ottavi PHILADELPHIA (USA) - La Juventus ipoteca gli ottavi di finale con un turno di anticipo grazie alla vittoria maturata ai danni dei marocchini del Wydad per 4-1. A trascinare i bianconeri è soprattutto Yildiz, che procura un'autorete.

