Yildiz show al Mondiale per Club Juve batte 4-1 Wydad

La Juventus conquista un'ottima vittoria contro il Wydad, assicurandosi gli ottavi di finale con un turno di anticipo. La stella della serata è senza dubbio Yildiz, che con una doppietta e un'autorete avversaria ha illuminato il terreno di gioco a Philadelphia. In soli 6 minuti, i bianconeri si sono portati avanti e hanno dominato l’incontro. La squadra di Tudor dimostra di avere tutte le carte in regola per puntare al massimo obiettivo.

PHILADELPHIA (USA) (ITALPRESS) – La Juventus ipoteca gli ottavi di finale con un turno di anticipo grazie alla vittoria maturata ai danni dei marocchini del Wydad per 4-1. A trascinare i bianconeri è soprattutto Yildiz, che procura un'autorete e firma una doppietta in grande stile. Alla squadra di Tudor bastano 6 minuti per portarsi in vantaggio. Al termine di un'azione manovrata, Thuram imbuca in area per lo stesso Yildiz che con il sinistro infila Benabid sul suo palo sfruttando una deviazione involontaria di Boutouil, poi considerata autorete. Il giovane talento turco è in gran forma e al 16? raddoppia.

Yildiz show al Mondiale per Club, la Juve batte 4-1 il Wydad - La Juventus si prende il palcoscenico mondiale con una vittoria schiacciante contro il Wydad, segnando il passo verso gli ottavi di finale.

