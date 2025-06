Yildiz Juventus problemi al piede per il numero 10? C’è l’annuncio del bianconero sulle sue condizioni Cosa ha detto dopo Juve Wydad

Dopo il emozionante match tra Juventus e Wydad, l’attenzione si concentra su Kenan Yildiz, il talento bianconero alle prese con problemi al piede. Il numero 10 ha condiviso le sue condizioni, rivelando come una botta abbia lasciato il segno, tra unghie blu e qualche preoccupazione. Ma cosa ha detto esattamente il giovane sui suoi problemi? Scopriamo insieme gli aggiornamenti sul suo stato di salute e le prospettive future.

Yildiz Juventus, problemi al piede? L’annuncio dopo il Wydad da parte del numero 10: cosa ha detto sulle sue condizioni. Kenan Yildiz ha parlato ai microfoni di Mediaset nel post-partita di Juve Wydad: tutte le dichiarazioni sul secondo match del Mondiale per Club. Il numero 10 bianconero ha parlato così della botta al piede ricevuta nel finale di partita. BOTTA AL PIEDE – «Adesso ho un’altra unghia blu, ma così è il calcio. Tra qualche giorno andrà via». L’INTERVISTA COMPLETA DI KENAN YILDIZ A MEDIASET POST JUVE WYDAD .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz Juventus, problemi al piede per il numero 10? C’è l’annuncio del bianconero sulle sue condizioni. Cosa ha detto dopo Juve Wydad

