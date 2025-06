Yildiz da Pallone d’oro Tudor vero condottiero | le reazioni social di Juve-Wydad

dopo la straordinaria doppietta di Yildiz, protagonista indiscusso della vittoria della Juve sul Wydad Casablanca. I social esplodono di commenti, tra chi sogna già il Pallone d’oro e chi analizza le scelte tattiche. La presenza del turco si conferma un elemento di grande impatto, coinvolgendo tifosi e addetti ai lavori in un dibattito acceso e appassionato. Ma cosa ne pensano realmente gli esperti? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli delle reazioni online e le prospettive future.

Il turco trascina la Juve alla seconda vittoria nel Mondiale per Club con una doppietta da fenomeno che mette ko il Wydad Casablanca. Sui social i tifosi bianconeri impazziscono per Yildiz: da quelli che invocano il Pallone d’oro a quelli che invece bocciano le scelte di chi in passato ha tenuto troppo spesso in panchina il turco. Non mancano anche gli elogi per Tudor e qualche critica rivolta alla difesa. Queste le reazioni del web dopo Juve-Wydad. 🔗 Leggi su Gazzetta.it