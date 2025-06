Yildiz a Mediaset | Spero mi diano anche il primo gol ma tutto questo è per la squadra La botta al piede? Vi dico come sto

Kenan Yildiz, giovane talento della Juventus, ha entusiasmato i tifosi con le sue parole a Mediaset dopo il match contro il Wydad. Tra sogni di gloria e ambizioni, il calciatore si è confidato sulle sue prestazioni e sulla speranza di segnare il primo gol ufficiale, svelando anche come sta dopo la botta al piede. Il suo entusiasmo e determinazione sono contagiosi: non vediamo l'ora di scoprire se realizzerà questo sogno.

Kenan Yildiz ha parlato così ai microfoni di Mediaset dopo Juve Wydad: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Kenan Yildiz ha parlato ai microfoni di Mediaset nel post-partita di Juve Wydad: tutte le dichiarazioni sul secondo match del Mondiale per Club. IL PRIMO GOL – «Loro dicono doppietta, ma io penso tripletta perchĂ© ho calciato e penso sia mio il gol. Speriamo mi diano anche quello (ride, ndr). Sono contento per i miei numeri, ma tutto questo è per la squadra. Vogliamo andare avanti». BOTTA AL PIEDE – «Adesso ho un’altra unghia blu, ma così è il calcio. Tra qualche giorno andrĂ via». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz a Mediaset: «Spero mi diano anche il primo gol, ma tutto questo è per la squadra. La botta al piede? Vi dico come sto»

