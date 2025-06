YARA | CANALE 5 PRESENTA IL FILM EVENTO SUL DELITTO CHE HA SCONVOLTO L’ITALIA INTERA

Lunedì 23 giugno 2025, su Canale 5, arriva un evento televisivo che toccherà il cuore di tutti: il film "Yara". Un racconto intenso e toccante che ricostruisce il dramma della giovane Yara Gambirasio e le intricate indagini che hanno portato alla cattura di Massimo Bossetti. Con interpretazioni eccezionali di Isabella Ragonese e Alessio Boni, diretto da Marco Tullio Giordana, questa pellicola non lascerà nessuno indifferente, offrendo una riflessione profonda sulla giustizia e la perdita.

Lunedì 23 giugno 2025, in prima assoluta su Canale 5, “Yara”, il film che affronta il delitto che ha sconvolto l’Italia: la morte della tredicenne Yara Gambirasio. Un caso che ancora oggi, suscita un forte impatto sull’opinione pubblica. Con Isabella Ragonese e Alessio Boni e diretto da Marco Tullio Giordana, il film ripercorre le indagini che hanno permesso l’incriminazione e la condanna di Massimo Bossetti, l’assassino della ragazzina scomparsa il 26 novembre 2010 da Brembate di Sopra e ritrovata senza vita tre mesi dopo in un campo di Chignolo d’Isola. capo delle indagini, la PM Letizia Ruggeri. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - YARA: CANALE 5 PRESENTA IL FILM EVENTO SUL DELITTO CHE HA SCONVOLTO L’ITALIA INTERA

In questa notizia si parla di: yara - film - canale - delitto

YARA: CANALE 5 PRESENTA IL FILM EVENTO SUL DELITTO CHE HA SCONVOLTO L’ITALIA INTERA - Non perdere l’appuntamento con il film evento di Canale 5, "Yara", che in Prima Assoluta farà luce su uno dei casi più sconvolgenti d’Italia.

Massimo Bossetti, svolta choc a 15 anni dal delitto di Yara: cambia tutto, cosa succede Vai su Facebook

MEDIASET - CANALE 5 * YARA - IL FIM SUL CASO GAMBIRASIO: «LUNEDÌ SERA 23/6 IN PRIMA VISIONE, CON RAGONESE E BONI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Yara, il film sul caso Gambirasio in onda il 23 giugno su Canale 5; Yara di Marco Tullio Giordana arriva in prima tv su Canale 5.

Il caso di Yara Gambirasio in prima tv su Canale 5 - ROMA – Andrà in onda domani sera in prima assoluta su Canale 5, ‘Yara’ il film che affronta il delitto che ha sconvolto l’Italia: la morte della tredicenne Yara Gambirasio. Come scrive dire.it

Omicidio Yara Gambirasio: il film sul caso Bossetti sbarca in prima serata - Domani sera, Canale 5 trasmetterà il film Yara, la pellicola che ha commosso l’Italia e riacceso l’att ... Segnala informazione.it