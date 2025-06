Xbox la strategia multipiattaforma è stata spiegata dal capo dei Game Studios

Xbox ha evoluto la sua strategia, passando dall’essere solo una console a diventare un ecosistema multipiattaforma che abbraccia giocatori ovunque si trovino. Craig Duncan, capo di Xbox Game Studios, spiega che questa scelta nasce dal bisogno di adattarsi a un mercato in rapido cambiamento, dove i gamer utilizzano più dispositivi e le console tradizionali rallentano. La risposta di Microsoft è chiara: innovare, connettere e offrire un’esperienza senza confini.

Xbox non è più solo una console, è diventata un’ecosistema che ha abbracciato il multipiattaforma. Lo ha chiarito Craig Duncan, capo di Xbox Game Studios, spiegando perché Microsoft ha deciso di abbracciare con forza una strategia multipiattaforma. In un momento storico in cui la maggior parte dei videogiocatori utilizza due o più dispositivi, e il mercato console tradizionale mostra segni di rallentamento generazionale, la risposta è stata quella di rompere le barriere e permettere di giocare ovunque, cercando in questo modo di abbracciare il maggior numero di utenti. Grazie ad una nuova intervista con GamesRadar, secondo Duncan il punto non è abbandonare l’hardware Xbox, anzi: l’obiettivo è renderlo la scelta migliore per esperienza e qualità, pur offrendo libertà totale a chi vuole accedere ai contenuti in altri modi. 🔗 Leggi su Game-experience.it