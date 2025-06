X-Men | Jack Champion rompe il silenzio sui rumor su Ciclope nel reboot Marvel

Il mondo degli X-Men è in fermento e le attese sono alle stelle. Dopo settimane di rumors, Jack Champion, conosciuto per il suo ruolo in Avatar: La via dell’acqua, rompe il silenzio sulle voci che lo vorrebbero nei panni di Ciclope nel reboot Marvel. Con un cast di alto livello e una regia promettente, i fan si chiedono: questa sarà la volta buona per il ritorno degli X-Men nell’MCU? Restate sintonizzati, perché le sorprese sono dietro l’angolo.

L'attore di Avatar: La via dell'acqua rompe il silenzio sulle voci che lo vorrebbero nei panni di Scott Summers nel nuovo reboot degli X-Men targato Marvel Studios. Il reboot degli X-Men è uno dei progetti più attesi del futuro dell'MCU, e con Jake Schreier (Thunderbolts) alla regia e Michael Lesslie (Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente) alla sceneggiatura, le speculazioni sui casting non si fermano. Tra le voci più insistenti, spicca quella che vorrebbe Jack Champion - noto per Avatar: La via dell'acqua - come possibile interprete di Ciclope, alias Scott Summers. Jack Champion sarà Ciclope nel reboot degli X-Men? Durante la promozione del film Everything's Going to Be Great, in cui recita al fianco di Benjamin Evan Ainsworth, Champion è stato interrogato proprio su

