WWE | Randy Orton incontra Zilla Fatu al Fanatics Fest NYC | Probabilmente ci vedremo presto

Il Fanatics Fest di New York è stato teatro di un momento speciale: Randy Orton, leggenda indiscussa della WWE, ha incontrato Zilla Fatu, promettente talento emergente e figlio della leggenda Umaga. Un gesto di rispetto tra due generazioni, che potrebbe preannunciare collaborazioni o incontri futuri tra queste due stelle in ascesa. Il wrestling si arricchisce di storie e legami che, chissà, potrebbero portare a qualcosa di grande. Probabilmente ci vedremo presto.

Randy Orton è stato uno dei protagonisti al Fanatics Fest di New York questo weekend, ma a far parlare i fan è stato un breve scambio con Zilla Fatu. Mentre “The Viper” firmava autografi e incontrava i fan, si è avvicinato Zilla Fatu, promessa del wrestling indipendente e figlio della leggenda WWE, Umaga, per salutarlo. Ne è nato un incontro rispettoso e tranquillo tra un’icona della WWE e una possibile futura star. Orton, tornato in azione a Survivor Series 2023 dopo un anno di stop per gravi problemi alla schiena, si è preso un momento per salutare Fatu e lasciargli un incoraggiante indizio su ciò che potrebbe accadere in futuro: “Hai iniziato a lottare? Appena cominciato? Probabilmente ci vedremo presto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Randy Orton incontra Zilla Fatu al Fanatics Fest NYC:”Probabilmente ci vedremo presto”

