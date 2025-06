WWE | Non è da escludersi a priori un ritorno sul ring di Steve Austin

Potrebbe non essere ancora finita l’epica carriera di “Stone Cold” Steve Austin. Dopo il suo emozionante ritorno a WrestleMania 38, le voci si susseguono, alimentando speranze e suspense tra i fan. La domanda che tutti si pongono è: potrebbe esserci un ultimo, memorabile scontro sul ring? Secondo quanto riportato da Fightful Select, ...

“Stone Cold” Steve Austin è da sempre tra i più amati dal WWE Universe. Dopo anni lontano da ring, a WM 38 è tornato sul ring affrontando Kevin Owens in un No Holds Barred Match. La sensazione di molti è che quello sia stato il suo ultimo match in carriera, ma forse così non sarà. Arrivano ora alcune speculazioni sul suo futuro che prospettano la possibilità di un ultimo match. Un ultimo match?. Secondo quanto riportato da Fightful Select, diverse persone hanno parlato con Steve Austin nel corso del weekend di WM 41 e la sensazione generale è stata che il “Texas Rattlesnake” lasciasse aperta la possibilità di un suo ritorno sul ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Non è da escludersi a priori un ritorno sul ring di Steve Austin

In questa notizia si parla di: ring - steve - austin - escludersi

Steve Austin al fianco di Jim Ross nella sua sfida più dura:”Sono grato di avere Steve nella mia vita” - Nell'uscita di un'intervista toccante, Jim Ross rivela la sua battaglia contro il tumore al colon e il sostegno incondizionato di Steve Austin durante questo difficile percorso.

Steve Austin: “Un altro match? Non credo di avere altro da dimostrare”.

Update on Steve Austin: Will he ever get in the ring again? - There has been a lot of talk about Stone Cold making a return to the ring at WrestleMania 30. Lo riporta augustafreepress.com

Steve Austin ‘not looking to get back in the ring anytime soon’ - Despite what many hope, WWE Hall of Famer and pop culture icon “Stone Cold” Steve Austin’s in- Riporta yardbarker.com