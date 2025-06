WWE | Natalya protagonista di un PPV tutto al femminile per la Reality of Wrestling

Il mondo della WWE si prepara a vivere un momento storico, con Natalya protagonista di un PPV tutto al femminile organizzato dalla Reality of Wrestling. Dopo il grande successo di Evolution, tornano gli eventi dedicati esclusivamente alle donne, offrendo un palco d’eccezione per mettere in luce le talentuose wrestler di tutto il mondo. Un’opportunità imperdibile che rafforza l’impegno della federazione nel promuovere la parità di genere e valorizzare le protagoniste del ring.

Siamo ormai sempre piĂą vicini alla seconda edizione di Evolution, l'evento dedicato al 100% al roster femminile della WWE che torna nella programmazione della federazione per la prima volta dal 2018. Un'occasione davvero unica nel suo genere per dare piena visibilitĂ ai talenti della divisione femminile della WWE, e soprattutto un evento che le stesse wrestler chiedevano da anni. Ma non sarĂ l'unico PPV di questo tipo nelle prossime settimane. Anima e cuore per il wrestling femminile. Come annunciato su X, infatti, anche la Reality of Wrestling ha in programma uno show tutto al femminile per sabato 28 giugno.