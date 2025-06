WTA Nottingham 2025 primo titolo sull’erba per McCartney Kessler

L’emergente McCartney Kessler conquista il suo primo titolo sull’erba nel WTA di Nottingham, battendo in finale l’abile Dayana Yastremska. Dopo oltre un’ora e mezza di gioco, tra interruzioni per pioggia e scambi emozionanti, la giovane statunitense si impone con determinazione. Questa vittoria segna un traguardo importante nella sua carriera, aprendo nuove prospettive e confermando il suo talento sulla scena internazionale. Una vittoria poi che permette a...

Primo titolo sull’erba della carriera per McCartney Kessler. L’americana trionfa nel WTA di Nottingham, battendo in finale in due set l’ucraina Dayana Yastremska con il punteggio di 6-4 7-5 dopo un’ora e quarantaquattro minuti di gioco e anche una lunga interruzione per la pioggia nel corso del primo set. Si tratta del terzo titolo per la statunitense, il secondo stagionale dopo quello ad inizio anno ad Hobart. Una vittoria poi che permette a Kessler di centrare il suo best ranking, diventando la nuova numero 32 della classifica mondiale. Una partita dove sicuramente hanno pesato le quindici palle break concesse da Yastremska, che ne ha comunque annullate undici. 🔗 Leggi su Oasport.it