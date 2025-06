WTA Eastbourne 2025 | Elisabetta Cocciaretto si qualifica per il tabellone principale

Elisabetta Cocciaretto conquista con grinta il pass per il tabellone principale del WTA 250 di Eastbourne, confermando il suo stato di forma eccezionale sull’erba. Dopo aver superato con determinazione Emiliana Arango, la marchigiana si impone anche contro l’olandese Suzan Lamens in un match combattuto e ricco di emozioni. Un risultato che rende ancora più promettente il suo cammino nel torneo, lasciando intuire grandi soddisfazioni per i suoi tifosi.

Elisabetta Cocciaretto si qualifica per il tabellone principale del WTA 250 di Eastbourne. La marchigiana, dopo aver battuto ieri per 6-2 7-5 la colombiana Emiliana Arango, conquista anche oggi un successo che ne conferma il buono stato sull’erba. A cadere è stavolta l’olandese Suzan Lamens, che proprio una decina di giorni fa affrontava nei quarti di finale a ‘s-Hertogenbosch. Un match durissimo, che l’italiana inizialmente rischia di veder sfuggire visto il primo set 6-4. Poi il recupero, prima nel secondo set conquistato per 6-1, poi nel terzo e decisivo in cui, dal 4-1, cede non uno, ma due break di vantaggio, mancando inoltre quattro palle break per tornare sul 5-4 e dovendo annullare due match point Lamens sul 4-5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Eastbourne 2025: Elisabetta Cocciaretto si qualifica per il tabellone principale

