WTA Berlino Marketa Vondrousova torna al titolo | sconfitta la cinese Wang in finale

Dopo due anni dal trionfo di Wimbledon, Marketa Vondrousova torna a conquistare un titolo prestigioso, questa volta al WTA 500 di Berlino. La tennista ceca ha sfidato e battuto in tre emozionanti set la cinese Wang Xinyu, consolidando il suo ritorno ai vertici del circuito. Un risultato che testimonia la sua tenacia e determinazione: seguici per tutti gli aggiornamenti in tempo reale e analisi approfondite su Sportface Tv.

A due anni dal successo di Wimbledon, Marketa Vondrousova è tornata a sollevare un trofeo: battuta in finale al WTA 500 di Berlino la cinese Wang Xinyu. Marketa Vondrousova è tornata a sollevare un trofeo due anni dopo il successo di Wimbledon. E lo ha fatto al WTA 500 di Berlino sconfiggendo in tre set la tennista cinese Wang Xinyu (49^ WTA) 7-6 (10) 4-6 6-2.

Nel cuore di Berlino, il WTA 500 infiamma gli appassionati di tennis con emozioni e sorprese! Mentre Marketa Vondrousova si impone ai quarti, lasciando fuori Coco Gauff, si delineano i protagonisti di questa avvincente edizione.

