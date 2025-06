WTA Berlino 2025 Sara Errani e Jasmine Paolini rimontate e battute in finale da Mihalikova Nicholls

Il sogno di Sara Errani e Jasmine Paolini di conquistare il titolo a Berlino 2025 si interrompe in finale, dove la coppia italiana, testa di serie numero 1, affronta una rimonta avversaria. Sul campo di erba outdoor della capitale tedesca, Mihalikova e Nicholls dimostrano determinazione e talento, superando le azzurre in un match ricco di emozioni. È stata una combattuta battaglia che rimarrà nella memoria degli appassionati di tennis.

Si ferma in finale la corsa delle azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della testa di serie numero 1, nel tabellone di doppio femminile dei Berlin Tennis Open 2025, torneo di categoria WTA 500 andato in scena sull' erba outdoor della capitale della Germania: le italiane cedono alla coppia composta dalla slovacca Tereza Mihalikova e dalla britannica Olivia Nicholls, le quali si impongono in rimonta con il punteggio di 4-6 6-2 10-6 in un'ora e 28 minuti di gioco. Nel primo set i servizi sono dominanti per i primi sei game, poi la sfida cambia improvvisamente: nel settimo gioco le azzurre si portano sul 15-40 in risposta ed al punto decisivo centrano il break.

