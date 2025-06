WTA Berlino 2025 | Marketa Vondrousova torna a vincere un torneo dopo due anni

Dopo due anni di attesa, Marketa Vondrousova torna protagonista sui campi da tennis, conquistando il titolo al WTA Berlino 2025 e dimostrando che sull’erba la sua grinta non si è mai spenta. Con una vittoria emozionante contro Xinyu Wang, la tennista ceca apre un nuovo capitolo della sua carriera, lasciando il segno e riaffermando il suo talento. La scena è pronta a vedere un’altra grande protagonista del circuito femminile.

Dopo due anni dall’ultimo suo successo, Marketa Vondrousova torna a vincere un torneo. L’ultima volta ci era riuscita a Wimbledon, e proprio nel suo avvicinamento ritorna a far capire sull’erba c’è anche lei battendo la cinese Xinyu Wang per 7-6(10) 4-6 6-2. Si tratta del suo terzo titolo in carriera, quello che porta a giocatrice nata a Sokolov (vicino al confine ovest della Cechia). Inizia (molto) bene Wang, che sull’1-1 guadagna due palle break, annullate da un paio di gran prime che (quasi) chiudono il punto. Dopo alcuni altri game interlocutori, improvvisamente Vondrousova cade in un game nel quale da 40-0 finisce per subire il break con annessa scivolata per recuperare il rovescio incrociato della cinese: 3-4. 🔗 Leggi su Oasport.it