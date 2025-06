Woltemade Inter il DG dello Stoccarda gela i nerazzurri | le sue parole non lasciano dubbi!

Il futuro di Nick Woltemade, giovane attaccante del Stoccarda e stella dell’Europeo U21, sta attirando l’attenzione di grandi club come l’Inter. Tuttavia, le recenti dichiarazioni del direttore generale dello Stoccarda hanno gelato i sogni nerazzurri, lasciando pochi dubbi sul suo futuro. Scopriamo cosa ha detto e perché il suo talento potrebbe restare in Germania ancora a lungo.

Ecco cos'ha detto sul futuro del giovane attaccante. Tra i talenti che sta brillando maggiormente all'Europeo U21 c'è Nick Woltemade, finito anche nel mirino del calciomercato Inter per la prossima stagione. L'attaccante tedesco classe 2002, nonostante l'imponente stazza fisica di 1,98 m è dotato di grandissima tecnica palla al piede: fattore che lo rende un attaccante completo e dal futuro florido. Futuro che, stando al direttore generale dello Stoccarda, sarà ancora nel suo club di appartenenza. Intervistato da Sky Sport, infatti, Alexander Wehrle si è espresso così, spegnendo sul nascere le voci che avevano accostato il giovane centravanti a vari club in giro per l'Europa.