Wimbledon Fognini entra nel tabellone principale | decisivi i ritiri di Ruud e Fils

Wimbledon si prepara ad accogliere un’inedita atmosfera di sorprese e sfide emozionanti. Con i ritiri improvvisi di Ruud e Fils, il tabellone principale prende una piega inattesa, spalancando le porte a Fognini. Tra attese e colpi di scena, il terzo Grande Slam dell’anno promette di regalare spettacolo e suspense, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso per quello che ci attende sulla storica erba londinese.

Wimbledon, i ritiri improvvisi da parte di Ruud e Fils cambiano tutto: Fognini entra nel tabellone principale. L’attesa è finita, dopo l’Australian Open e il Roland Garros già andati in scena, adesso è il momento del Torneo di Wimbledon. Tra poco più di una settimana, Londra sarà palcoscenico del terzo Grande Slam dell’anno. In vista del suo avvio le novità non smettono di stupire. Si prospetta di fatto un evento colmo di assenti quello che andrà in onda in Inghilterra tra qualche giorno. Della top 30 dell’attuale classifica ATP non faranno parte del Wimbledon 2025 ben tre tennisti. Tra questi, ad aggiungersi ai già previsti Arthur Fils e Sebastian Korda, presente anche Ruud. 🔗 Leggi su Sportface.it

Fabio Fognini sarà a Wimbledon. Il forfait di Arthur Fils ha fatto sì che l'Azzurro rientrasse nel tabellone principale del torneo di tennis più antico del mondo. In verità Fabio aveva evitato le qualificazioni convinto della possibilità di ottenere un ripescaggio.

Fabio Fognini giocherà Wimbledon: entra in tabellone grazie al ritiro di Fils

