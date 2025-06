Wimbledon 2025 gli italiani in campo e dove vederlo in tv

L’attesa per Wimbledon 2025 è alle stelle, con gli italiani pronti a lasciare il segno sull’erba londinese. Dai qualificazioni alle sfide principali, i nostri protagonisti si preparano a vivere un’esperienza unica in uno dei tornei più prestigiosi al mondo. Ma dove poter seguire tutto in diretta? Scopri le modalità di visione e le storie che renderanno questa edizione indimenticabile. La passione italiana si accende a Wimbledon: ecco cosa aspettarsi!

Conto alla rovescia per l’inizio di Wimbledon, terzo Slam della stagione che va in scena sull’erba di Londra dal 30 giugno al 13 luglio. Dal 23 giugno, invece, spazio alle qualificazioni per il tabellone principale. A place like no other. A Championships like no other. There is only One #Wimbledon. pic.twitter.comq4WTd6E0jZ — Wimbledon (@Wimbledon) June 9, 2025 Gli azzurri a Wimbledon. Wimbledon è uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’anno. Lo scorso anno Jasmine Paolini è riuscita a conquistare l’ultimo atto del torneo, perdendo in finale contro Barbora Krejcikova per 6-2 2-6 6-4. Tra gli uomini, invece, da ricordare la semifinale raggiunta da Lorenzo Musetti, sconfitto poi da Novak Djokovic per 6-4 7-6 6-4. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Wimbledon 2025, gli italiani in campo e dove vederlo in tv

In questa notizia si parla di: wimbledon - italiani - campo - vederlo

Atp Halle 2025, il programma di oggi: gli italiani in campo e dove vederlo - Oggi a Halle torna il grande tennis con l’ATP Halle 2025, portando in campo gli italiani pronti a fare la differenza.

#Tennis #RolandGarros Due italiani tra i 'fantastici 4' nelle semifinali di domani: Lorenzo #Musetti sfiderà Carlos #Alcaraz e Jannik #Sinner, dopo la vittoria di ieri contro Bublik, sarà in campo contro #Djokovic Foto ROLAND-GARROS Vai su Facebook

Wimbledon 2025, gli italiani e le italiane in campo: le entry list del torneo e il programma · Tennis; ATP 500 Queen’s 2025: programma, italiani nel tabellone, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis; Dove vedere in tv gli italiani in campo oggi al Roland Garros 2025.

Wimbledon 2025, gli italiani in campo e dove vederlo in tv - Conto alla rovescia per l'inizio di Wimbledon, terzo Slam della stagione che va in scena sull'erba di Londra dal 30 giugno al 13 luglio. Scrive lapresse.it

Wimbledon 2025, gli italiani e le italiane in campo: le entry list del torneo e il programma · Tennis - Il tennis italiano si prepara al terzo Slam dell'anno: Wimbledon 2025 è il principale appuntamento sull'erba della stagione. Segnala olympics.com