WHY | il primo EP solista di Previtz arriva il 13 giugno 2025

Previtz annuncia, l'uscita del suo primo EP da solista. "WHY" è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 13 giugno 2025. Nato nel 2023, in un periodo in cui tutto sembrava muoversi, cambiando forma e perdendo i punti di riferimento, "WHY" è stato concepito durante un processo di osservazione, ascolto e messa in discussione delle persone, degli affetti, di se stessi e di ciò che resta sconosciuto. Un disco nato tra domande e trasformazioni interiori. Il cantautore genovese Previtz, al secolo Stefano Previtera, annuncia l'uscita del suo primo EP da solista, intitolato "WHY", in arrivo su tutte le piattaforme digitali il 13 giugno 2025.