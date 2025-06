Weekend in fuga da Milano tra il Sacro Monte e il Parco del Ticino | cosa mangiare e cosa vedere

Se desiderate un fine settimana rigenerante, lontano dal trambusto milanese, il Sacro Monte e il Parco del Ticino sono la fuga perfetta. Tra panorami incantati, sapori autentici e atmosfere serene, scoprirete un angolo di paradiso a portata di mano. Preparatevi a immergervi in ambienti unici, gustare piatti tradizionali e passeggiate suggestive. Ecco tutto ciò che vi serve sapere per vivere al meglio questa splendida avventura fuori porta.

Fuggire da Milano per un fine settimana non è solo una pausa dalla cittĂ : è l’occasione per scoprire un altro tempo, un’altra voce, un altro profumo. Sempre piĂą viaggiatori scelgono mete raggiungibili in meno di un’ora: non grandi cittĂ d’arte, ma luoghi immersi nella natura, tra sentieri silenziosi, piccoli borghi, cascine, colline, parchi. Due itinerari . 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Weekend in fuga da Milano tra il Sacro Monte e il Parco del Ticino: cosa mangiare e cosa vedere

