Washington attacca l' Iran e colpisce tre siti nucleari | Trump canta vittoria presentando come umanitario il suo intervento imperialistico

In un’azione che scuote le polverose acque della geopolitica, Washington colpisce tre siti nucleari iraniani, mentre Trump celebra vittoria e giustifica l’attacco come gesto umanitario. Un intervento che, seppur ignobile e prevedibile, svela le ambizioni imperialistiche mascherate da salvataggio. La promessa di pace tra Iran e Israele, annunciata dall’ex presidente, si scontra ora con una realtà ben diversa: il delicato equilibrio del Medio Oriente è più fragile che mai.

Un attacco ignobile e tuttavia prevedibile. Donald Trump, il presidente della civiltà del dollaro, aveva garantito che grazie al suo intervento presto vi sarebbe stata la pace tra Iran e Israele. Aveva altresì dichiarato che si sarebbe preso due settimane per decidere se intervenire militarme.

