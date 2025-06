Walker celebra McTominay | Scott sono molto felice per te! Lasciare il Manchester United per fare quel salto…

Walker celebra McTominay: «Sono molto felice per te! Lasciare il Manchester United per fare quel salto…» Le parole di Kyle Walker, difensore del Manchester City, riflettono non solo rispetto ma anche entusiasmo per il nuovo capitolo della carriera di Scott McTominay. Un riconoscimento che sottolinea come i trasferimenti possano rappresentare opportunità di crescita e successo, dimostrando che nel calcio, ogni scelta apre nuove strade da esplorare con determinazione e passione.

Walker elogia Scott McTominay: «Sono molto felice per te! Lasciare il Manchester United per fare quel salto.». Le parole Durante una recente intervista concessa alla BBC Sport, Kyle Walker, difensore del Manchester City, ha toccato diversi argomenti, soffermandosi anche su Scott McTominay. L'inglese ha elogiato l'ex rivale dei tempi della Premier League, sottolineando con ammirazione

Kyle Walker, difensore del Manchester City, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di BBC Sport, soffermandosi anche su Scott McTominay: "Lasciare il Manchester United, quando sei stato con i Red De

