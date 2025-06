Vuole assicurare il suo trattore ma viene truffato online | la polizza non arriva e spariscono 120 euro Denunciata 27enne

Un uomo di 69 anni, desideroso di proteggere il suo trattore, si è lasciato ingannare da una truffa online che gli ha fatto perdere 120 euro, senza mai ricevere la polizza promessa. La vicenda, scoppiata a Bardi, ha portato alla denuncia di una 27enne residente fuori regione, ritenuta responsabile. Questa triste storia evidenzia quanto sia importante stare attenti alle insidie del web e agire prontamente in caso di truffe.

I carabinieri della Stazione di Bardi hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma una 27enne italiana, residente fuori regione, ritenuta la presunta responsabile di una truffa internet. L'indagine è scaturita dalla querela presentata da un 69enne del luogo, vittima di una truffa.

