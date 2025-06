Von der Leyen ' l' Iran s' impegni a soluzione diplomatica'

Ursula von der Leyen invita l'Iran a rinnovare il suo impegno per una soluzione diplomatica, sottolineando che la non proliferazione nucleare è essenziale per la stabilità del Medio Oriente. Mentre le tensioni raggiungono livelli critici, è fondamentale rispettare il diritto internazionale e cercare un dialogo credibile. Solo attraverso il negoziato si potrà porre fine a questa crisi, garantendo un futuro di pace e sicurezza.

L'Iran non deve assolutamente entrare in possesso della bomba. Con le tensioni in Medio Oriente che hanno raggiunto un nuovo picco, la stabilità deve essere la priorità. Il rispetto del diritto internazionale è fondamentale. È giunto il momento che l'Iran si impegni in una soluzione diplomatica credibile. Il tavolo dei negoziati è l'unico luogo in cui porre fine a questa crisi. Lo scrive sui social la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Von der Leyen, 'l'Iran s'impegni a soluzione diplomatica'

