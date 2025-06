Volontari in Sardegna Missione salva-boschi

Inizia un’estate di solidarietà e azione concreta con i volontari del Parco del Ticino, pronti a scendere in Sardegna per la missione “Salva Boschi”. Questa iniziativa, parte del progetto “Gemellaggi antincendio boschivo”, vede il loro impegno nel proteggere le splendide foreste sarde dagli incendi. Un gesto di determinazione e amore per l’ambiente che dimostra come il volontariato possa fare la differenza in regioni vulnerabili e bisognose di aiuto.

È ufficialmente partita la nuova missione estiva del Corpo volontari del Parco del Ticino nell'ambito del progetto "Gemellaggi antincendio boschivo", promosso dal Dipartimento nazionale della Protezione civile, in collaborazione con Regione Lombardia e le principali organizzazioni di volontariato. Ancora una volta i volontari Aib del Parco si preparano a dare il proprio contributo nella lotta agli incendi boschivi in Sardegna, una delle regioni italiane più colpite dai roghi durante i mesi caldi. La base logistica del contingente del Parco è stata individuata nel comune di Sant'Andrea Frius, nel cuore dell'isola, posizione strategica per presidiare il territorio e coordinare le operazioni.

