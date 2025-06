Volo Forlì Vienna con GoToFly il Ridolfi collegato alla capitale austriaca per tutta l’estate

Siamo entusiasti di annunciare il nuovo volo Forlì-Vienna con GoToFly, la compagnia collegata a F.A., che rende possibile un’estate all’insegna della scoperta e del comfort. Con partenze alle 7:30 e ritorni nel primo pomeriggio, questa rotta offrirà ai passeggeri un’esperienza senza stress e un accesso diretto alla vibrante capitale austriaca. Vieni a vivere un’estate europea senza limiti!

Forlì, 22 giugno 2025 - È decollato il volo Forlì-Vienna: il Ridolfi sarà collegato alla capitale austriaca fino a fine settembre, grazie a GoToFly, compagnia controllata dalla stessa F.A., società che gestisce lo scalo. Partenza alle 7.30 (ritardata dal traffico aereo, indipendentemente dal Ridolfi) a bordo di un Boeing 737-400 di Air Mediterranean, atterraggio alle 8.45. E rientro nel primo pomeriggio per i circa 40 passeggeri che hanno sperimentato la nuovissima tratta (prima volta da Forlì). Il Comune di Forlì era rappresentato dal vicesindaco Vincenzo Bongiorno, da Paola Casara assessora all'aerospazio, e dai colleghi di giunta Luca Bartolini ed Emanuela Bassi.

