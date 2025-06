Volo del ciuco 2025 omaggio a D’Aversa | Ma è l’edizione dedicata alla pace con San Miniato

Il Volo del Cuco 2025 si conferma come un appuntamento ricco di simbolismo e tradizione, dedicato quest’anno alla pace con San Miniato. Tra sorrisi e applausi, il pubblico ha assistito al lancio di Roberto, un tocco di satira calcistica e ironia sociale che rende questa celebrazione unica e coinvolgente. Ma cosa ci riserva il futuro? Scopriamolo insieme, lasciandoci trasportare dall’emozione di questo evento straordinario.

Empoli, 22 giugno 2025 – Quando finalmente, verso le 22.30, il ciuco ha spiccato il volo dal campanile della Collegiata, una parte del pubblico ha sorriso, un'altra ha persino applaudito, con un pizzico di amarezza. Perché quest'anno il fantoccio si chiama Roberto. E non a caso. Si affonda il colpo con eleganza e con un certo gusto per il sarcasmo calcistico. Dopo "Messer Mi Candido da Empoli" (omaggio ai candidati sindaci dell'anno scorso vista la concomitanza con le elezioni amministrative) stavolta il riferimento è fin troppo chiaro: l'Empoli è retrocesso in serie B e la cartapesta prende forma e nome prestati al suo ormai ex allenatore.