Volley femminile l’Italia non dà scampo alla rinnovata Cina e resta in vetta alla classifica

L’Italia del volley femminile vola alta nella Nations League 2025, conquistando l’ottava vittoria consecutiva e consolidando il primato in classifica. Le Campionesse Olimpiche dimostrano ancora una volta la loro forza, superando la rinnovata Cina con un secco 3-0. Con la qualificazione alla Final Eight ormai sicura, il team azzurro si appresta a scrivere nuove pagine di successo nel prestigioso torneo internazionale. La passione e la determinazione non si fermano: avanti così!

L’Italia continua a volare nella Nations League 2025 di volley femminile, conquistando l’ottava vittoria consecutiva e confermando la propria imbattibilità nel prestigioso torneo internazionale itinerante. Le Campionesse Olimpiche hanno sconfitto la Cina con un secco 3-0 (25-21; 32-30; 25-11) e si confermano così al comando della classifica generale: ormai la qualificazione alla Final Eight è in cassaforte quando mancano ancora quattro partite al termine della fase preliminare. Le ragazze del CT Julio Velasco si sono rivelate impeccabili di fronte al pubblico di Hong Kong, dove durante questa settimana hanno regolato nell’ordine la Bulgaria, la Thailandia, il Giappone e le padrone di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, l’Italia non dà scampo alla rinnovata Cina e resta in vetta alla classifica

In questa notizia si parla di: volley - femminile - italia - cina

Volley femminile, il calendario delle partite dell’Italia con Bulgaria, Thailandia, Giappone e Cina: orari, tv, streaming - Il volley femminile torna protagonista con un emozionante calendario di partite che vede l’Italia sfidare Bulgaria, Thailandia, Giappone e Cina, trasmesse in diretta TV e streaming.

Amichevoli Italia / Cina Nazionale Volley Femminile cat. Juniores U23 Palazzetto dello Sport - Via Ubertosa (Corna) 5 giugno ore 17.00 6 giugno ore 17.00 7 giugno ore 15.00 Ingresso libero Vai su Facebook

l'Italia non si ferma più: Cina battuta 3-0; LIVE! Italia-Cina, azzurre a caccia dell'ottava vittoria consecutiva; LIVE Italia-Cina 0-0, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: azzurre avanti nel primo set, 12.9.

Italia-Cina, il risultato del match di Nations League di volley femminile - Italia e Cina sono in campo per l’ottavo match di Nations League di volley maschile. sport.sky.it scrive

Diretta Italia Cina/ Streaming video tv: per vincere l’ottava! (VNL 2025, oggi 22 giugno) - Diretta Italia Cina streaming video tv, oggi domenica 22 giugno: orario e risultato live della partita per la VNL 2025 di volley femminile. Scrive ilsussidiario.net